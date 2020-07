Il matrimonio da incubo di Johnny Depp e Amber Heard tra botte, dita tagliate e violenze psicologiche (Di martedì 14 luglio 2020) Johnny Depp e Amber Heard, smoking per due sfoglia la gallery Assume sempre di più le sembianze di un incubo il matrimonio – per fortuna durato solo 15 mesi – tra Johnny Depp, 57 anni, e Amber Heard, 34. L’attore dei Pirati nei Caraibi ha fatto causa al quotidiano The Sun, dopo che il magazine l’aveva definito in un articolo «un picchiatore di mogli». Depp sta quindi affrontando il processo nel ... Leggi su iodonna

IOdonna : Il matrimonio da incubo di Johnny Depp e Amber Heard tra botte, dita tagliate e violenze psicologiche - GiovaneStupida : Stanotte ho sognato un matrimonio e dei bambini. Il mio peggiore incubo in pratica . - Atrebor78 : @Ecate31 Penso che come suocera sia un incubo! Una di quelle che metterebbe in ombra la nuora al matrimonio vestend… - EmanuelePigni : @elecrasticheart Il matrimonio nei sogni per me è sempre un incubo. Una volta ho sognato che dovevo sposarmi per fo… - NegAdriana : RT @VanityFairIt: Cocaina, dita mozzate, alcol, sangue, pugni, minacce di morte, cani che hanno rischiato di finire nel microonde... Scene… -