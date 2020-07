Il Manchester City se la ride, gli altri protestano: ma che importanza avrà il FPF? (Di martedì 14 luglio 2020) Concetti giusti e sacrosanti, l’applicazione un po’ meno. Il metro di “controllo” della parte ricca del calcio europeo è stato smontato con una sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport. Nel confronto con il Manchester City la Uefa ne esce con le ossa rotte e per il futuro la regolarità del sistema del fair play finanziario è davvero un rebus. In un’estate dove tanti club apparentemente avrebbero dovuto rinunciare agli acquisti a seguito della grave crisi economica post Covid-19, il calciomercato inizia a entrare prepotentemente in scena con cifre da capogiro. Ma a fronte di una situazione del tutto eccezionale la Uefa si è adeguata cercando di togliere, il più possibile, alcune restrizioni ritenute inutili o poco necessarie dalla stragrande maggioranza dei club. Ciò che ... Leggi su sportface

AntoVitiello : Il Tas ribalta la sentenza Uefa sull'esclusione del Manchester City, la squadra di Guardiola potrà partecipare alle competizioni Uefa. - GoalItalia : La vincente di Juventus-Lione sfiderà la vincente di Real Madrid-Manchester City! #UCLDraw - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Mourinho: «La sentenza del TAS sul City è la fine del FPF»: Anche il tecnico del Tottenham, Josè… - CalcioWeb : #ManchesterCity graziato, #Mourinho: 'decisione vergognosa', anche #Klopp è durissimo - - zazoomblog : Klopp sul Manchester City: “Non è un bel giorno per il calcio tutti devono rispettare il FPF” - #Klopp #Manchester… -