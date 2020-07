Il maltempo oscura il Sol Levante (Di martedì 14 luglio 2020) Il bilancio conta 72 vittime e i danni stimati dal ministero dell'Agricoltura hanno superato i 160 milioni di franchi Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : maltempo oscura

Zazoom Blog

TOKYO - Il maltempo non vuole saperne di concedere una tregua al Giappone, flagellato - da ormai una settimana - da piogge torrenziali. Il bilancio attuale dall'inizio delle violente precipitazioni è ...TREVISO - Dopo l’allerta meteo di questi giorni per temporali e grandine, emessa dalla Regione Veneto, i cittadini della provincia di Treviso sono con il fiato in sospeso. Al momento i rovesci tempora ...