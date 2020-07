Il kebabbaro del Rione Monti che lavorava invece di stare in quarantena (Di martedì 14 luglio 2020) I carabinieri che ieri hanno chiuso il suo locale nel centralissimo quartiere di Monti hanno scoperto che l’esercente di un negozio di kebab di nazionalità egiziana era al lavoro nel suo negozio anche se doveva stare in quarantena. Cinque giorni di sospensione e vista la violazione dell’isolamento fiduciario in attesa delle ulteriori sanzioni che potrebbero arrivare dal Comune di Roma. Il kebabbaro del Rione Monti che lavorava invece di stare in quarantena Il Messaggero racconta oggi nella cronaca di Roma che il commerciante ha resistito solo 5 giorni a casa, poi ha aperto la sua attività commerciale mettendo a rischio centinaia di persone. «Ci vuole maggiore sorveglianza – dice ... Leggi su nextquotidiano

ValentinaKermit : Stasera gli amici mi hanno portato a cena in un posto pettinato, io che ero già in giro da ore sono andata vestita… - vergignab : L’odore di kebabbaro è uno dei miei odori preferiti perché ti fa sentire cittadino del mondo - idiotfromitaly : cons: - QUANTO MI STANNO SUL CAZZO GLI ABITANTI - è un paesino per vecchi principalmente - niente cinema - niente o… -

Ultime Notizie dalla rete : kebabbaro del Da apericena a kebabbaro: le battaglie semantiche della Crusca La Stampa Da apericena a kebabbaro: le battaglie semantiche della Crusa

Giusto ieri si è scagliato contro la parola più usata nel 2020: “Non è corretto dire il Covid 19, ma la Covid 19: non dimentichiamo infatti che si tratta di una malattia”. Qualche italianista sostiene ...

Riapre il Sanlorenzo Mercato, dopo la lunga pausa del lockdown il ritorno con importanti novità (FOTO)

Dopo quasi quattro mesi di chiusura forzata, il 3 luglio riapre Sanlorenzo Mercato. Uno stop lunghissimo, in modo particolare per un luogo che da quattro anni è aperto al pubblico tutto il giorno, per ...

Giusto ieri si è scagliato contro la parola più usata nel 2020: “Non è corretto dire il Covid 19, ma la Covid 19: non dimentichiamo infatti che si tratta di una malattia”. Qualche italianista sostiene ...Dopo quasi quattro mesi di chiusura forzata, il 3 luglio riapre Sanlorenzo Mercato. Uno stop lunghissimo, in modo particolare per un luogo che da quattro anni è aperto al pubblico tutto il giorno, per ...