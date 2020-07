Il governo sottovaluta il rischio occupazionale della revoca ad Autostrade (Di martedì 14 luglio 2020) «Chi sa se a fine mese ci arriverà lo stipendio?». Tra i lavoratori della sede di Autostrade per l’Italia, in balia dello scontro politico sulla revoca o meno della concessione, si avverte grande preoccupazione. «Saremo riassorbiti tutti con un eventuale passaggio ad Anas? E a quali condizioni?». La ministra delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, negli scambi con il premier Giuseppe Conte sul dossier, lo ha messo in evidenza più volte: «Che ne sarà dei settemila dipendenti?». Ma nello scontro tra Atlantia e il governo, il tema del destino dei lavoratori finora è rimasto sotto il tappeto. sottovalutato dai partiti di maggioranza da una parte, e utilizzato come spauracchio di nuove voragini occupazionali ... Leggi su linkiesta

