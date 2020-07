Il Governo a sostegno di accoglienza e cittadinanza: pronti 310 milioni (Di martedì 14 luglio 2020) Il Governo ha stanziato questa cifra per rafforzare il programma necessario ai funzionari per attivare l’iter del riconoscimento della cittadinanza italiana. Vengono riconosciuti anche 2.500 euro di bonus per Rup e direttore esecutivo. L’emergenza legata all’arrivo di nuovi migranti nel nostro Paese è sotto gli occhi di tutti. E a peggiorarla ci si mette il … L'articolo Il Governo a sostegno di accoglienza e cittadinanza: pronti 310 milioni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

CatalfoNunzia : Oggi si sono aperti i lavori della commissione per la riforma degli ammortizzatori sociali. Durante la pandemia c’è… - Mov5Stelle : Le misure del governo per il lavoro e il sostegno al reddito, la battaglia per affermare la legalità e il rilancio… - antonel52837259 : RT @CatalfoNunzia: Oggi si sono aperti i lavori della commissione per la riforma degli ammortizzatori sociali. Durante la pandemia c’è stat… - ManuelaBellipan : RT @ricpuglisi: La Lega sovranista in mano allo stabile #NoEuro @AlbertoBagnai è il miglior sostegno a questo governo giallo-rosso. #Outsi… - ricpuglisi : La Lega sovranista in mano allo stabile #NoEuro @AlbertoBagnai è il miglior sostegno a questo governo giallo-rosso.… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo sostegno Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 54 Governo Prestiti per le vacanze: quanto costa andare in ferie quest’anno?

Prestiti per le vacanze in aumento. Rispetto a qualche anno fa, le richieste di finanziamento per un soggiorno settimanale al mare, in montagna o al lago sono aumentate. La tendenza degli italiani a i ...

Migranti, l'accusa del ministro dell'Interno della Libia: "Noi lasciati soli dall'Europa"

Tripoli , 14 lug 08:37 - (Agenzia Nova) - Il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashagha, ha affermato che la Libia "è stata lasciata sola di fronte ai flussi m ...

Prestiti per le vacanze in aumento. Rispetto a qualche anno fa, le richieste di finanziamento per un soggiorno settimanale al mare, in montagna o al lago sono aumentate. La tendenza degli italiani a i ...Tripoli , 14 lug 08:37 - (Agenzia Nova) - Il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashagha, ha affermato che la Libia "è stata lasciata sola di fronte ai flussi m ...