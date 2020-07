Il giovane Montalbano 2, puntata 17 luglio 2020: Salvo rischia la vita (Di martedì 14 luglio 2020) La serie Tv Il giovane Montalbano 2 va in onda in replica su Rai 1 in prima serata il 17 luglio 2020, cambiando dunque giorno di programmazione (la puntata in replica era inizialmente prevista per il 20 luglio). L’episodio che gli affezionati telespettatori potranno rivedere si intitola ”La stanza numero due”, disponibile anche sul portale gratuito Rai Play. Nella seconda puntata in replica de Il giovane Montalbano 2, vedremo Salvo e Livia al settimo cielo per l’imminente matrimonio. Tanta la felicità anche al commissariato, dove Catarella ricamerà il corredo per lo sposo. Presto però, Salvo dovrà indagare su un caso intricato, ovvero un incendio ... Leggi su kontrokultura

