Il dramma di Nicole Thea, YouTuber morta a 24 anni mentre era in dolce attesa (Di martedì 14 luglio 2020) Nicole Thea era una YouTuber in forte ascesa negli Stati Uniti. Purtroppo, dobbiamo dire “era”, perché la 24enne è morta lo scorso sabato. Purtroppo, oltre a Lei è morto anche il figlio che portava in grembo, Reign, che è morto insieme alla madre. Nicole Thea: cosa è successo? L’annuncio è arrivato dai famigliari sulla pagina Instagram ufficiale della YouTuber. View this post on Instagram To all Nicole’s friends and supporters it is with great sadness that I have to inform you that Nicole and her son she and Boga named Reign sadly passed away on Saturday morning. Also Nicole pre-schedule a few YouTube videos and Boga has ... Leggi su nonsolo.tv

E' morta Nicole Thea, ballerina e influencer londinese che sui social raccontava la gravidanza. La ragazza, 24 anni e 170mila follower, è morta sabato e le cause della morte non sono state rese note.

E' morta Nicole Thea, ballerina e influencer londinese che sui social raccontava la gravidanza. La ragazza, 24 anni e 170mila follower, è morta sabato e le cause della morte non sono state rese note.