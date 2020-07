Il Direttore Dello Spallanzani Chiede Alle Istituzioni di Aiutare La Scuola (Di martedì 14 luglio 2020) “Tutte le Istituzioni mettano a disposizione spazi liberi e attrezzati per le scuole“. Esordisce in questo modo il Direttore Dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. Il 14 settembre è vicino e studenti, famiglie e personale scolastico hanno bisogno di supporto. Il Direttore Dello Spallanzani prosegue: “Oggi è questa la necessità più urgente in vista dell’annunciata riapertura degli istituti a metà settembre“. “La terza fase riChiede grandi sinergie di tutti i settori della società e grandi investimenti in un quadro di solidarietà e di concordia” afferma Vaia, aggiungendo che è necessario mettere da parte ogni ... Leggi su youreduaction

