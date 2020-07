Il depuratore da campeggio che ti ricarica anche il telefono (Di martedì 14 luglio 2020) Poter contare sull’acqua è condizione basilare per vivere e ancor più per godersi una gita in campeggio. Per riuscirci ci sono serbatoi portatili ma anche soluzioni come GoSun Flow, un lavandino a energia solare utile per bere acqua potabile e lavare mani e piatti, ma pure per godersi una doccia calda o ancora per ricaricare smartphone o tablet. Comodo da portare in uno zaino (pesa 860 grammi), sfrutta i raggi del sole per filtrare il 99% delle sostanze inquinanti (virus inclusi) grazie a un sistema a tre livelli che evita gli intasamenti e riduce eventuali danni poiché, in caso di rottura o deterioramento del filtro, in dotazione ci sono le parti sostituibili. Già nota per strumenti da campeggio a energia solare come forni e caricabatterie, GoSun è una società di ... Leggi su wired

