Il Coronavirus può colpire il midollo, caso “da letteratura” al Niguarda (Di martedì 14 luglio 2020) Che Covid 19 possa colpire anche il sistema nervoso centrale non è cosa nuova. Ma è destinata a ‘fare letteratura‘ la vicenda di un 59enne che all’ospedale Niguarda di Milano ha ricevuto una diagnosi di mieloradicolopatia parainfettiva associata a Coronavirus Sars-CoV-2. “La complessità del caso, uno dei primi report” di questa patologia neurologica che coinvolge il midollo spinale, “è oggetto di uno studio di prossima pubblicazione“, annunciano dal Cardiocenter dell’Asst Grande ospedale metropolitano Niguarda, sostenuto dalla Fondazione De Gasperis. Il Coronavirus – ricordano gli esperti – può colpire tanti organi, fra cui il sistema nervoso centrale, e ... Leggi su meteoweb.eu

