Il Coronavirus è dieci volte più letale dell’influenza (Di martedì 14 luglio 2020) «È solo un’influenza», diceva qualcuno all’inizio. Ma il Coronavirus SARS-COV-2 ha una differenza molto significativa rispetto all’influenza: è dieci volte più letale. Lo dice un’analisi dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (Ispi) illustrata oggi dal Corriere della Sera, che conferma che Sars-CoV-2 è in percentuale dieci volte più letale dell’influenza stagionale, ma dieci volte meno della Sars. La letalità in Europa occidentale si aggira intorno all’1% delle persone infette: non il 2-3 per cento che si era ipotizzato inizialmente, ma nemmeno lo 0,1% dell’influenza. I ... Leggi su nextquotidiano

RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento: sesto giorno consecutivo senza decessi e 18 nuovi positivi, di cui 13 asintomatici d… - Corriere : Covid 10 volte più letale di una «normale» influenza. Ma è vero che in Italia si muore di più? - Noovyis : (Il Coronavirus è dieci volte più letale dell’influenza) Playhitmusic - - Maya97156911 : RT @Animal_Genocide: Coronavirus, positivi 28 migranti sui 70 sbarcati a Roccella Jonica. Il sindaco: “Un dovere accoglierli” ma ad Amantea… - zazoomnews : Il coronavirus è dieci volte più letale dell’influenza. L’Italia nella media europea per numero di vittime -… -