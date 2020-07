Il carrello di Amazon che fa il conto della spesa senza passare dalle casse (Di martedì 14 luglio 2020) Si chiama Dash Cart ed è dotato di tutta la tecnologia necessaria per evitare di dover fare la coda alla cassa dopo aver fatto la spesa. L’esperimento parte a Los Angeles Un carrello della spesa intelligente in grado di tenere traccia di ciò che compriamo, così da evitare le lunghe code alla cassa e poter pagare il conto direttamente online. È l’ultima idea di Amazon, che ha chiamato questo progetto Dash Cart. … Leggi su it.mashable

LuigiEsposito : Paradossale che le #innovazioni al #retail fisico arrivino da chi nasce nella #distribuzione #online. @amazon ha pr… - SVezzoni : RT @MashableItalia: Il carrello di Amazon che fa il conto della spesa senza passare dalle casse - MashableItalia : Il carrello di Amazon che fa il conto della spesa senza passare dalle casse - biagiosimonetta : Il carrello di Amazon che fa il conto della spesa senza passare dalle casse @mashableitalia - pallomoned : ogni volta che apro tiktok il mio carrello amazon/aliexpress si riempie fino all’orlo... -

Amazon ha presentato "Dash Cart", il carrello della spesa intelligente in grado di tenere traccia degli articoli inseriti al suo interno per addebitare automaticamente il corrispettivo, evitando quind ...