Il 14 luglio 1789 moriva Lady Oscar, simbolo di emancipazione e libertà (Di martedì 14 luglio 2020) 14 luglio 1789: anniversario della presa della Bastiglia. Giornata storica importantissima, per la Francia, e non solo, simbolo dell’inizio dei moti rivoluzionari che dal fine ‘700 e per tutto il secolo a seguire modificheranno il mondo a livello politico e sociale. Eppure, basta farsi un giro sui social, per rendersi conto come a essere di tendenza, il 14 luglio, non è tanto “la Storia”, ma una eroina bionda che ha cambiato a suo modo la storia di tutti noi, bambini negli anni ’80 e ’90: Lady Oscar. Perché oggi, 14 luglio è l’anniversario della morte di Oscar François de Jarjayes, in arte Lady Oscar eroina meravigliosa, bellissima e tragica di uno ... Leggi su dilei

