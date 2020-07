Ica Group (vernici per legno), boom di vendite all’estero nel 2019 e il fatturato sale a 123 milioni di euro (Di martedì 14 luglio 2020) Ica Group, l’azienda marchigiana della famiglia Paniccia, leader mondiale nel mercato di vernici per legno, conferma, anche nel 2019, il trend con il segno più. Il fatturato sale a 122,8 milioni: merito di una bilancia delle esportazioni che tocca quota 57% e di una posizione nazionale che si consolida sensibilmente. Sono oltre 28 milioni i kg di vernice prodotta, quattro impianti produttivi e più di 15mila i clienti su scala mondiale. “Le nostre vernici sono presenti in 80 diversi Paesi del mondo – afferma il presidente Sandro Paniccia – e si fanno riconoscere per il carattere innovativo e per la sostenibilità. Tecnologia, conoscenza e ricerca sono le parole che guidano il nostro percorso ... Leggi su ildenaro

