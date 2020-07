I Trolley tornano in cabina: le nuove misure del governo fino al 31 luglio (Di martedì 14 luglio 2020) Via libera sugli aerei ai Trolley in cabina. Dopo lo stop del 26 giugno, le valigie potranno nuovamente essere disposte nelle cappelliere. La sottosegreteria alla Salute, Sandra Zampa, a Radio Anch’io su Rai Radio1 ha chiarito, che la decisione iniziale di non portarli come bagaglio a mano fosse stata “assunta dalle compagnie aeree e non dal governo. Ma aveva una sua ratio - ha spiegato - quando si mettono i Trolley nelle cappelliere si producono infatti degli assembramenti e dei contatti”. Anche se, ha sottolineato, “quelle vicinanze non vanno mai sopra i 15-20 minuti che è il tempo in cui avviene il contagio”. E comunque “adesso il Trolley si può portare”.A proposito del fatto che a bordo degli aerei si sta seduti molto vicini, la sottosegretaria ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : I Trolley tornano in cabina: le nuove misure del governo fino al 31 luglio - Consumatrici : Viaggi in aereo: i trolley tornano in cabina, revocato il divieto delle compagnie - giuvannuzzo : RT @HuffPostItalia: I Trolley tornano in cabina: le nuove misure del governo fino al 31 luglio - luigideluca_vf : RT @HuffPostItalia: I Trolley tornano in cabina: le nuove misure del governo fino al 31 luglio - simonebertocchi : RT @HuffPostItalia: I Trolley tornano in cabina: le nuove misure del governo fino al 31 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Trolley tornano Coronavirus, i voli tornano ma si cambia. Basta bagagli a mano, tutto in stiva Affaritaliani.it I Trolley tornano in cabina: le nuove misure del governo fino al 31 luglio

Via libera sugli aerei ai trolley in cabina. Dopo lo stop del 26 giugno, le valigie potranno nuovamente essere disposte nelle cappelliere. La sottosegreteria alla Salute, Sandra Zampa, a Radio Anch’io ...

Si torna a volare, ma sulle regole è un rebus

di Rosalba Carbutti La voglia di viaggiare è tornata, ma il rebus sicurezza non è stato risolto ... La certezza sembra una sola: prima di armarsi di trolley, è bene leggere sui siti delle compagnie ...

Via libera sugli aerei ai trolley in cabina. Dopo lo stop del 26 giugno, le valigie potranno nuovamente essere disposte nelle cappelliere. La sottosegreteria alla Salute, Sandra Zampa, a Radio Anch’io ...di Rosalba Carbutti La voglia di viaggiare è tornata, ma il rebus sicurezza non è stato risolto ... La certezza sembra una sola: prima di armarsi di trolley, è bene leggere sui siti delle compagnie ...