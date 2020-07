I medici di Grey’s Anatomy incontrano quelli reali di Lenox Hill di Netflix per un’operazione verità (video) (Di martedì 14 luglio 2020) Se i medici di Grey's Anatomy incontrano quelli veri di Lenox Hill, il risultato non può che essere un tributo ai dottori, agli infermieri e a tutti gli operatori sanitari il cui valore è oggi più che mai universalmente riconosciuto. Netflix ha ospitato un panel per mettere a confronto alcuni volti di Grey's Anatomy con i protagonisti di Lenox Hill, o meglio per celebrare questi ultimi e con loro l'intera categoria dei professionisti della sanità. La serie è composta da otto episodi girati prima della pandemia da Coronavirus, più uno speciale dedicato proprio all'emergenza Covid-19, e segue le vite in corsia di quattro veri medici di un ospedale di New York, ... Leggi su optimagazine

