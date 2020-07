I Cinque Stelle volano low cost ma saltano la fila: Azzolina supera Calenda in aeroporto (Di martedì 14 luglio 2020) Polemica sui social tra il leader di Azione Carlo Calenda e il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina accusata di aver saltato la fila in aeroporto. Ennesimo scontro social tra politici. Dopo l’acceso scambio tra il sindaco di Milano Beppe Sala e il Governatore della Sardegna Christian Solinas questa volta tocca al leader di Azione Carlo Calenda e … L'articolo I Cinque Stelle volano low cost ma saltano la fila: Azzolina supera Calenda in aeroporto proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

straneuropa : I cinque stelle indicano l'ex legale di Google come candidato a Garante della Privacy. @LaStampa - Linkiesta : C'è solo uno stemma ormai sulla bandiera di governo: quello Cinque Stelle. E con la vicenda del #Mes è riemersa la… - InOndaLa7 : #Calenda contro i Cinque Stelle: 'Siamo il paese più ignorante d'Europa, il M5S dà un messaggio negativo quando dic… - todosud : Movimento Cinque Stelle, anch'esso in perdita dello 0,4%. Dal 15,7% degli ultimi risultati i pentastellati crollano… - CavaliereNero_ : @ernymo1 @jungle1970 @forzapd @mikytooday1 @Gianfranco_ros Veramente i cinque stelle volevano fare un parco sull’ilva.. gigi dixit -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque Stelle Trasversale, tracciato verde a rischio bocciatura: le capriole del Movimento 5 Stelle Il Messaggero Dl rilancio, Lega: governo sotto in commissione Agricoltura Senato

Roma, 14 lug. (askanews) - "Oggi in commissione Agricoltura al Senato stato respinto il parere di maggioranza al decreto rilancio: di fatto il governo andato sotto. Pd e 5 Stelle hanno dimostrato di n ...

Il M5s organizza la presentazione del libro Protocollo contagio” sul Covid-19

Imola. Il Movimento 5 stelle organizza per giovedì 23 luglio alle 20.45 al centro sociale Zolino, all’aperto o al chiuso a seconda del tempo, la presentazione del libro “Protocollo contagio” alla pres ...

