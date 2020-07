I calciatori senza contratto che “tirano il carro” (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di Lettura: 5 minuti Il coronavirus ha disegnato uno scenario senza precedenti: i calciatori che hanno concluso il loro contratto il 30 giugno e che, a differenza di quello che Cavani o Meunier hanno fatto con il PSG, hanno scelto di concludere la stagione con la squadra con la quale ha iniziato, alcuni già hanno un nuovo destino per il 2020-2 ma… hanno preferito rimanere fedeli e stanno letteralmente “tirando il carro”. “Sta diventando estremamente influente. Merita molto credito, soprattutto data la sua situazione”, afferma Lampard, che è riluttante a perdere un giocatore desiderato dall’Arsenal e dal Tottenham. Quindi, i “blues” sono pronti a presentargli un’ultima vertiginosa offerta di soggiorno a Stamford Bridge. Willian ... Leggi su lapiazzettadellosport

FBiasin : Quest'anno abbiamo visto calciatori: - scivolare con le braccia dietro alla schiena. - saltare con le braccia attac… - sechesi : In tutti questi anni, e forse ancora oggi, tra i primi 10 calciatori al mondo per movimenti senza palla e lettura d… - Luca_Mic : @P_risks @EmAmighet @Peppe_Salines Il 90% dei calciatori di oggi, scarsi e senza visione di gioco. - givemelove_24 : RT @lollo_interista: Queste sono parole da leader. A noi servono calciatori con questa mentalità non mezze seghe senza personalità. - H0PESTR0M : RT @lollo_interista: Queste sono parole da leader. A noi servono calciatori con questa mentalità non mezze seghe senza personalità. -

Nemmeno il tempo di concludere la 32^ giornata che è già tempo di ricominciare. Vediamo il punteggio della redazione per la 32^ giornata e cinque giocatori consigliati per la 33^. Audero: Il Cagliari ...

Tardelli a sorpresa: "L'Atalanta può vincere la Champions. Su Sarri e Conte..."

Marco Tardelli è stato uno dei centrocampisti italiani più forti degli anni 70-80 e il suo volto viene spesso collegato al famoso urlo nella finale del mondiale del 1982 quando l’Italia di Bearzot vin ...

