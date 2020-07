Huawei, Londra esclude il colosso cinese dalle forniture per la nuova 5g (Di martedì 14 luglio 2020) Huawei esclusa dalle forniture per la nuova rete 5g nel Regno Unito dal 31 dicembre. Boris Johnson ufficializza la retromarcia e rescinde l’appalto con il colosso cinese Huawei è il colosso cinese leader mondiale delle telecomunicazioni. Nei mesi scorsi il governo inglese aveva annunciato la decisione che il Paese avrebbe potuto continuare a servirsi di quest’ultima ma tutti si aspettavano il contrario. Infatti, ora è ufficiale. Il governo di Boris Johnson ha messo al bando il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei per il 5G in Regno Unito. Resta comunque una retromarcia clamorosa quella di Johnson che non potrà non avere conseguenze a livello ... Leggi su zon

