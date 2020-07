Helstrom: le prime foto della serie Marvel (Di martedì 14 luglio 2020) Hulu ha condiviso le prime foto della serie Helstrom, il progetto tratto dai fumetti della Marvel che dovrebbe debuttare a ottobre. Helstrom, la nuova serie Marvel, debutterà in autunno su Hulu (probabilmente a ottobre) e oline sono apparse le prime foto. Gli scatti mostrano i due protagonisti dello show e il look scelto per i personaggi principali di questo nuovo adattamento dei fumetti. Le immagini rivelano infatti Tom Austen e Sydney Lemmon nei ruoli di Daimon e Ana Helstrom, e di Elizabeth Marvel nella parte della madre dei due protagonisti dotati di superpoteri, ora ricoverata in un ospedale psichiatrico. Nei dieci episodi ... Leggi su movieplayer

UniMoviesBlog : #Hulu ha diffuso in rete le prime immagini ufficiali da #Helstrom, la nuova serie tratta dai fumetti #MarvelComics.… - badtasteit : #Helstrom: le prime foto della serie #Marvel in arrivo su #Hulu - MangaForevernet : ? Marvel's Helstrom: prime foto della nuova serie Hulu ? ? - cinespression : New post: Helstrom: prime immagini ufficiali per la serie Marvel / Hulu - RedCapes_it : Helstrom – Prime immagini ufficiali della serie Marvel prodotta da Hulu -