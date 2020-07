Hellas Verona, Juric: “Siamo tutti ai limiti delle forze, ma ho una squadra straordinaria” (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo il pari in extremis subito contro la Fiorentina, l'Hellas di Juric scenderà in campo all'Olimpico di Roma per sfidare i giallorosso di Fonseca. Vincendo i gialloblù potrebbero portarsi a ridosso della zona Europa, ma anche la squadra di casa vuole proseguire sull'onda delle due vittorie consecutive.LE PAROLE DI Juriccaption id="attachment 979551" align="alignnone" width="300" Ivan Juric Getty Images)/captionIntervistato dai canali ufficiali del club Juric ha dichiarato: "La Roma è una squadra top: ha talmente tante opzioni in rosa che può sopperire alle assenze. Dovremo fare un’altra partita praticamente perfetta. Il nostro obiettivo? Sempre lo stesso: dare il massimo. A Firenze la vittoria ci è sfuggita ... Leggi su itasportpress

