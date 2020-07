Hazard, passione motori: nuova Lamborghini da mezzo milione di euro (Di martedì 14 luglio 2020) Alla sua prima stagione con la maglia del Real Madrid, Eden Hazard vincerà con ogni probabilità la Liga. Non male per l'attaccante belga arrivato dal Chelsea la scorsa estate. Un'annata molto particolare vissuta tra polemiche, dovute alla sua forma fisica, e infortuni. In ogni caso c'è tempo per migliorare e per continuare a vincere. E chissà che il classe 1991 non si sia già fatto un primo regalo proprio per il prossimo successo come campione di Spagna. Infatti, come mostrano le immagini pubblicate da defensacentral.com e da AS, Hazard ha sfoggiato una nuova vettura da... mezzo milione di euro.Hazard: nuova Lamborghini per festeggiare il titolocaption id="attachment 828852" align="alignnone" ... Leggi su itasportpress

Eden Hazard come Cristiano Ronaldo. Già, ma non solo dal punto di vista dei numeri (anche se il fantasista del Real Madrid è ancora lontanissimo dal campione bianconero) ma per quanto riguarda la ...

