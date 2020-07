Halo 3 su PC disponibile prima del previsto, pubblicate le note dell'aggiornamento (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo 13 anni, Halo 3 è ora disponibile su PC, un po' prima del previsto, come confermato da 343 Industries. Il gioco doveva essere lanciato su Steam e Microsoft Store questa sera alle 19, ma invece è già disponibile nei negozi.Il team di sviluppo ha annunciato di aver anticipato la sua disponibilità, anche se non sono stati forniti dettagli sul perché ciò sia accaduto. "Sì, Halo 3 PC e l'aggiornamento sono ora disponibili un po' in anticipo", ha dichiarato il direttore della comunità Brian Jarrard su Twitter. "Sono passati quasi 13 anni, immaginiamo che voi abbiate aspettato abbastanza", anche se "alcuni servizi" potrebbero essere sbloccati solo al momento del lancio originale.Come menzionato da ... Leggi su eurogamer

