"Hai la fissa per le Rodriguez". Stefano De Martino punzecchiato in diretta - (Di martedì 14 luglio 2020) Novella Toloni Nel corso dell'ultima puntata dello show il comico Peppe Iodice è tornato a prendere in giro il conduttore per il suo presunto flirt con Mariana Rodriguez (e i retroscena sulla rottura con Belen) Anche a Made in Sud tiene banco (e non poteva essere altrimenti) il triangolo più chiacchierato dell'estate che vede protagonisti Stefano De Martino, Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi. Il conduttore è finito nel mirino del comico Peppe Iodice che, nell'utima puntata dello spettacolo in prima serata su Rai Due, si è divertito a bersagliare di battute pungenti De Martino. La presunta liaison tra i tre volti noti della televisione è il gossip del momento e se da una parte Alessia Marcuzzi prende le distanze da tutto e tutti e Belen fa smentite sui ... Leggi su ilgiornale

taechipirinav : RT @btshouse_ita: Risposta di V su #Weverse - 13/07/20 ??: questo l'hai visto? (Io lo vedevo) quando ero piccolo/a, con mia zia tutti i gi… - V_innerchild_V : RT @btshouse_ita: Risposta di V su #Weverse - 13/07/20 ??: questo l'hai visto? (Io lo vedevo) quando ero piccolo/a, con mia zia tutti i gi… - bts_IT_transl : ?? [WEVERSE] #V Op: hai visto questo? quando ero giovane, con mia zia ogni giorno lo guardavo voglio tornare a que… - martvna_tae : RT @btshouse_ita: Risposta di V su #Weverse - 13/07/20 ??: questo l'hai visto? (Io lo vedevo) quando ero piccolo/a, con mia zia tutti i gi… - _yoongimysky_ : RT @btshouse_ita: Risposta di V su #Weverse - 13/07/20 ??: questo l'hai visto? (Io lo vedevo) quando ero piccolo/a, con mia zia tutti i gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Hai fissa "Hai la fissa per le Rodriguez". Stefano De Martino punzecchiato in diretta il Giornale