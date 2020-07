Haaland allontanato da un locale: il motivo (Di martedì 14 luglio 2020) Erling Haaland è stato allontanato da un locale per il rischio di assembramenti intorno a lui da parte dei curiosi Erling Haaland è stato protagonista di uno spiacevole episodio fuori dal campo. Il giovanissimo attaccante del Borussia Dortmund è stato allontanato da un locale per il pericolo di assembramento intorno a lui. Questa la spiegazione del capo della sicurezza Cristopher Naesheim: «Non era ubriaco e ha compreso la situazione, è stato molto collaborativo. A causa degli attuali regolamenti per il covid-19, il personale della sicurezza era consapevole che si poteva andare incontro a pericolosi assembramenti verso il calciatore». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

