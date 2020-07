Guida la moto d’acqua da solo a 10 anni, guai grossi per il figlio di Cristiano Ronaldo: la polizia indaga (Di martedì 14 luglio 2020) Una bravata che potrebbe avere conseguenza davvero importanti, il protagonista è Cristiano Junior, ripreso dalla zia Elma in un video mentre Guida da solo una moto d’acqua a sud dell’isola di Madeira. Instagram @georginagioLe immagini sono finite sui social per qualche ora, prima di essere definitivamente cancellate una volta capita la gravità della situazione. In Portogallo infatti è obbligatoria la licenza per Guidare questi veicoli, che si può ottenere una volta compiuta la maggiore età. Il figlio di Cristiano Ronaldo ha solo 10 anni, dunque per lui è vietato mettersi alla Guida di una moto d’acqua, per giunta da ... Leggi su sportfair

