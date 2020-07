Guardiola: “Felice per la decisione del Tas ma sarei rimasto al City anche in League Two” (Di martedì 14 luglio 2020) “La mia situazione è sempre stata chiara, l’ho detto mesi fa. sarei rimasto comunque, non mi importava della Champions League. Alcuni in Inghilterra pensavano che il City dovesse retrocedere in League Two, sarei rimasto anche in quella lega“. Vigilia di Manchester City-Bournemouth ma in casa Citiziens l’attenzione mediatica è tutta rivolta alla decisione del Tas. Pep Guardiola si dice soddisfatto della cancellazione della squalifica di due anni dalle coppe europee imposta dalla Uefa e al contempo conferma la sua volontà di rimanere al City. “Sono incredibilmente felice per la decisione del Tas che ha ... Leggi su sportface

