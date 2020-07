Guardiola fedelissimo al City: “Lo avrei seguito anche in quarta divisione” (Di martedì 14 luglio 2020) Nessun divorzio. Anzi, il matrimonio tra Pep Guardiola e il Manchester City sembra più solido che mai. La decisione del CAS ribalta la scelta dell'Uefa di escludere il club inglese dalle coppe europee per due anni per violazione del Fair Play Finanziario e fa indubbiamente felice il tecnico spagnolo che potrà allestire nuovamente una squadra di altissimo livello, senza alcuna limitazione particolare.caption id="attachment 991255" align="alignnone" width="1024" Manchester City Guardiola/captionfedelissimoDel resto Guardiola non sembra aver mai avuto il pensiero di cambiare club. Durante la conferenza stampa della vigilia dell'incontro col Bournemouth, l'allenatore ex Barcellona e Bayern Monaco ha spiegato di essere sempre rimasto fiducioso ... Leggi su itasportpress

