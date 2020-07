Grecia, tassazione al 7% per coloro che si trasferiscono nel paese (Di martedì 14 luglio 2020) Il governo della Grecia ha inserito nella proposta di legge di bilancio una norma che prevede la tassazione al 7% per 10 anni dei redditi dei pensionati che trasferiranno la residenza fiscale nel paese Il governo greco la settimana scorsa ha presentato in Parlamento la proposta della legge di bilancio nella quale ha deciso di … L'articolo Grecia, tassazione al 7% per coloro che si trasferiscono nel paese proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

