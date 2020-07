Graziano Pellè, da ballerino provetto a quel rigore sbagliato. Una fidanzata da urlo [FOTOGALLERY] (Di mercoledì 15 luglio 2020) Graziano Pellè compie 35 anni. Cresciuto tra Copertino e Lecce, esordisce con i salentini nel 2003. I gol inizia a segnarli in Serie B, tra Crotone e Cesena, ma è all’estero che fa vedere tutto il suo repertorio: due le esperienze in Olanda, all’Az Alkmaar la prima e al Feyenoord la seconda, ma è in quest’ultima occasione che segna 50 reti in 57 presenze in due anni. Passa così in Premier, al Southampton, in cui segna 23 reti in 68 presenze dal 2014 al 2016. Infine, l’esperienza in Cina, con la maglia dello Shandong Luneng. L’attaccante è stato preso di mira dopo l’errore all’Europeo del 2016 in Francia quando, nella lotteria dei rigori ai quarti di finale contro la Germania, provò a “prendersi gioco” di Neuer mimando il gesto del cucchiaio, tirando poi malamente a ... Leggi su calcioweb.eu

