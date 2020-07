Grande paura per Giovanna Abate: “Ho perso 10 anni di vita, terrore” (FOTO) (Di martedì 14 luglio 2020) Giovanna Abate si è presa una Grande paura in queste ore. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di spiegare tutta la dinamica della disavventura ai fan di Instagram e non ha potuto fare a meno di mostrare ancora tanto spavento. La ragazza ha detto di aver creduto che le avessero rubato la macchina, dato che non riusciva più a ritrovare né le chiavi né la vettura in questione. Ad ogni modo, la verità pare sia completamente diversa. Vediamo tutti i dettagli. La paura di Giovanna Abate Un po’ di ore fa, Giovanna Abate ha condiviso con i fan una grossa paura presa in questa giornata. Mentre si trovava a casa si è resa conto di non trovare più ... Leggi su kontrokultura

Amare è stimare, cosa fare allora quando il nostro uomo non solo non ci stima ma inizia a sminuirci? La vera forza di ogni rapporto sta nella fiducia in se stessi, iniziamo a costruirla e potremo deci ...

“Duri a morire”, la 21a edizione della rassegna “I Giardini della Paura”, organizzata dal Comune di Parma - assessorato alla Cultura-Ufficio Cinema, nell’ambito di Parma Capitale della Cultura 2020-21 ...

