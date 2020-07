Grande Fratello, Luigi Mario Favoloso rinviato a giudizio per la scritta sessista contro Selvaggia Lucarelli (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo due anni di indagini, per , ex concorrente del Grande Fratello 15, edizione condotta da Barbara D'Urso, è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per diffamazione da parte del pm Paola Padula. ... Leggi su leggo

trash_italiano : Corinne Clery si sfoga dicendo di aver affrontato un suo problema personale grazie al Grande Fratello Vip. Il condu… - LegaSalvini : ?????? FAI GIRARE! ?????? 'CONTE PREPARA LA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA FINO A FINE ANNO'. Capito? Non se ne… - CarloCalenda : Dream team: Azzolina e Arcuri. Secondo me è un’idea di Casalino. Prova tipo grande fratello per la scuola italiana.… - seesawing_ : il bonding time™ che ho con mio fratello grande è letteralmente costituito solo da discussioni di matematica o fisi… - piumoncino : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello 10 (2010): il principe George Leonard viene eliminato a sorpresa e Massimo Scattarella se la prende con… -