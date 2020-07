Governo verso nuovo scostamento bilancio (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – “Forse questa settimana, per andare in Parlamento la prossima, porteremo un nuovo scostamento di bilancio per rifinanziare alcuni interventi già messi in campo e prevederne di nuovi”. Lo ha detto il Viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, intervenendo a un workshop sul tema “L’impiego delle tecnologie spaziali e digitali per la valorizzazione del patrimonio pubblico”. Misiani ha ricordato che “da marzo in avanti il Governo ha messo in campo interventi di grande portata per fronteggiare le conseguenze economiche e sociali della crisi: tre decreti, che abbiamo via via convertito in legge, che hanno messo in capo 75 miliardi come indebitamento netto, 180 miliardi come fabbisogno e una liquidità per oltre 700. Stiamo andando avanti”. Il ... Leggi su quifinanza

"Forse questa settimana, per andare in Parlamento la prossima, porteremo un nuovo scostamento di bilancio per finanziare alcuni interventi già messi in campo e per prevederne di nuovi". Così il vicemi ...

Coronavirus, Peta scrive a Conte: «Segua l'esempio olandese, stop agli allevamenti per le pellicce»

Anche l’Italia segua l’esempio dell’Olanda, che ha deciso di anticipare il divieto di allevamento sul proprio territorio degli animali da pelliccia dopo che alcuni focolai di Covid-19 sono stati risco ...

