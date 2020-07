Governo, grana MES: lo “scherzetto” della Bonino inguaia Conte (Di martedì 14 luglio 2020) Nonostante i tentativi di posticipare il “redde rationem” sul MES, il giorno del giudizio potrebbe essere vicino, molto di più di quanto – almeno nelle intenzioni – sperava il Premier Conte . A mettere nei guai il Presidente del Consiglio ci ha pensato la leader di + Europa, Emma Bonino che domani porterà in Senato una mozione che porrà per la prima volta la maggioranza di fronte al bivio “Mes sì-Mes no”. “La paralisi decisionale del Governo, su tutti i piani, a me pare evidente e negativa per il Paese. L’Italia ha bisogno di liquidit adesso, e non di sussidi distribuiti a pioggia. Bisogna far ripartire le imprese, ripartire l’economia e il lavoro. I sussidi invece non sono una strategia sempiter, perch non si può vivere di sussidi”, ha ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Governo grana Grana Padano. Indigenti: attendiamo il Governo per dare gli aiuti. Donazioni potranno arrivare a 80mila forme Agricultura.it Risoluzione sul Mes della Bonino. E il governo rischia di spaccarsi

Detto e fatto. La risoluzione annunciata dalla senatrice Emma Bonino di +Europa per aprire le porte al Mes è pronta. E sarà presentata sia al Senato che alla Camera dove mercoledì sono attese le comun ...

