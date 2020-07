Gli Stati Uniti iniziano a richiudere (Di martedì 14 luglio 2020) Gli Stati più colpiti da questa nuova grande ondata di contagi hanno fermato le riaperture e reintrodotto restrizioni per negozi e persone, mentre Trump continua a parlare d'altro Leggi su ilpost

caritas_milano : Non c’è più tempo contro la #CrisiSociale. A settembre le persone in difficoltà aumenteranno. Fino ad oggi molti… - Marcozanni86 : L'Europa non esiste: decenni di integrazione e centralizzazione forzata hanno portato a fratture insanabili tra gli… - AleSans1 : Il Messico ha chiuso i confini con gli Stati Uniti, a causa del Covid. Ironia della sorte ?? - Coke_87 : Io fin quando c'è Agnelli al comando sto tranquillo. Gli sbandamenti degli ultimi due anni sono stati figli della r… - MRZ1977 : RT @enrilazy: Mio zio è stato torturato e ucciso dai fascisti durante un rastrellamento nel 1944. Gli hanno cavato gli occhi e hanno calpes… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Stati Recovery fund, così gli Stati frugali controllerebbero il calendario di investimenti e riforme Il Messaggero Patrimonio fragile: il degrado dei palazzi che unisce pubblico e privato

Gli ultimi due proprio all’interno del condominio danneggiato. Solo nel pomeriggio la zona vietata è stata ristretta al perimetro dell’edificio. Oggi sarà tutto messo in sicurezza, con la conseguente ...

Lampedusa: continuano gli sbarchi, hotspot sovraffollato

Nonostante le condizioni del mare vengano date in peggioramento, gli approdi non si fermano. «Si tratta soprattutto di piccole imbarcazioni - spiega Martello - barchini con a bordo poche persone». Alc ...

Gli ultimi due proprio all’interno del condominio danneggiato. Solo nel pomeriggio la zona vietata è stata ristretta al perimetro dell’edificio. Oggi sarà tutto messo in sicurezza, con la conseguente ...Nonostante le condizioni del mare vengano date in peggioramento, gli approdi non si fermano. «Si tratta soprattutto di piccole imbarcazioni - spiega Martello - barchini con a bordo poche persone». Alc ...