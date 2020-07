Gli italiani riscoprono il piacere dell'outdoor grazie a Freedome (Di martedì 14 luglio 2020) Freedome nasce nell’estate del 2019 da un’idea di Michele Mezzanzanica e Manuel Siclari. L’obiettivo è sicuramente ambizioso: aggregare e rendere facilmente fruibili le migliori attività per diventare il punto di riferimento nel settore delle esperienze outdoor. Il mercato delle attività outdoor in Italia include infatti 245 discipline e coinvolge ogni anno quasi 40 milioni di persone, tra italiani e stranieri, che praticano almeno una volta queste attività, generando un giro d’affari di oltre un miliardo di euro.Il settore delle esperienze outdoor, nonostante l’elevato potenziale di crescita, risulta però caratterizzato da molte inefficienze, dovute alla frammentazione ... Leggi su panorama

matteosalvinimi : Questo governo è un pericolo per l'Italia e gli italiani. Punto. #Portichiusi - GiovanniToti : Il #Governo chiarisca il significato della proroga dello stato di emergenza #Covid. Se di fronte a numeri non preoc… - matteosalvinimi : Riconoscenza e ammirazione per le donne e gli uomini dell’Arma dei @_Carabinieri_ che oggi ricorda il 206esimo anni… - RunPierwork13 : RT @francescatotolo: #Autostrade: l’infrastruttura delle autostrade è stata costruita grazie alle tasse pagate dagli italiani. Per questo m… - giandomenic45 : #lavitaindiretta. In tutti i programmi TV si respira sempre un'aria di ipocrisia insopportabile. Uno che protesta d… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli italiani Gli italiani: dall'Ue niente aiuti. Ma chiedono più poteri per Bruxelles StartupItalia Prioritalia: 'per ripresa serve cultura manageriale, correre verso 2030'

Al tempo stesso si è manifestata una prova di coraggio degli italiani che ha salvato la coesione sociale ... "Rischiamo il forte rischio di collera sociale, se politici, imprese e gli altri sociali ...

Macerata Opera Festival verso il debutto,

Mancano ormai poche ore all’inizio della 56esima edizione del Macerata Opera Festival 2020 #biancocoraggio in programma dal 18 luglio al 9 agosto e il debutto dell’opera allo Sferisterio sarà precedut ...

Al tempo stesso si è manifestata una prova di coraggio degli italiani che ha salvato la coesione sociale ... "Rischiamo il forte rischio di collera sociale, se politici, imprese e gli altri sociali ...Mancano ormai poche ore all’inizio della 56esima edizione del Macerata Opera Festival 2020 #biancocoraggio in programma dal 18 luglio al 9 agosto e il debutto dell’opera allo Sferisterio sarà precedut ...