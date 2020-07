Gli enologi hanno deciso: il miglior Pinot Nero 2017 d’Italia è di Elena Walch (Di martedì 14 luglio 2020) Il miglior Pinot Nero 2017 d’Italia è quello di Elena Walch. Lo ha stabilito la commissione di enologi ed enotecnici riunitasi in occasione del 19º Concorso nazionale del Pinot Nero d’Italia. La premiazione si è svolta venerdì 10 luglio, al termine delle degustazioni svoltasi secondo le regole dell’emergenza Coronavirus. Questo il podio della competizione, riservata appunto all’annata 2017: Elena Walch, Pinot Nero “Ludwig” – 90,3/100 punti Cantina Terlano, Südtiroler Pinot noir “Monticol” Riserva – 89,1/100 punti Tiefenbrunner, ... Leggi su winemag

