Glee, gli attori ricordano Naya Rivera: da Demi Lovato, Lea Michele e il resto del cast (Di martedì 14 luglio 2020) La morte di Naya Rivera ha letteralmente sconvolto il mondo. L’attrice di Glee è annegata per salvare il figlio dalla corrente del Lago Piru, dopo essere uscita in barca con lui. In queste ore, il cast di Glee ha voluto ricordate la collega, compresa Lea Michele attaccata ancora (cliccare per credere). Glee, gli attori ricordano... L'articolo Glee, gli attori ricordano Naya Rivera: da Demi Lovato, Lea Michele e il resto del cast proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

