Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini, La Isla: ecco il video ufficiale (Di martedì 14 luglio 2020) A distanza di cinque giorni dalla pubblicazione del video Non Mi Basta Più di Baby K con Chiara Ferragni, ecco la risposta (anche questa tutta al femminile) di Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini, in radio con La Isla. ecco il video:  Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini La Isla Testo Giusy! Elettra, Elettra Lamborghini Ay papi non mi paghi l’affitto vogliamo fuggire aprire un bar solo Mojto dico non ci sono stelle sul soffitto Mamma lo diceva sei carino ma non ricco per stare bene trovi sempre una maniera non ti fidare che nessuno sa cos’è la ... Leggi su bitchyf

makakog : È appena uscito il video de la isla, hit estiva di Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini. Il brano si trova in top50… - SocialArtistOF : #elettralamborghini #GiusyFerreri E' online il videoclip di #LaIsla, il nuovo singolo di @ElettraLambo e… - BITCHYFit : Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini, La Isla: ecco il video ufficiale - MondoTV241 : Fuori il nuovo video 'La Isla' di Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini (VIDEO) #GiusyFerreri #ElettraLamborghini - spesultimadeae : Io veloce come non mai per il video di Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri. -

Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri sono pronte per portare il pubblico in un viaggio tra suoni pop e latini. La Isla è il titolo dell’esplosiva collaborazione delle due cantanti che si apprestano a d ...

