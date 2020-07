Giulia De Lellis e Andrea Damante bacio “bollente” in piscina: «Siete unici!» (Di martedì 14 luglio 2020) La frase “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, tratta dalla canzone Amici mai di Antonello Venditti, descrive alla perfezione la storia d’amore da Giulia De Lellis e Andrea Damante. Dopo un lungo periodo separati, i due sono tornati insieme più forti di prima. La coppia si sta godendo il loro ritrovato amore tra giri in barca e tuffi in piscina. La bella Giulia De Lellis su Instagram ha deciso di postare una loro foto decisamente romantica. Giulia e Andrea che si scambiando un bacio appassionato hanno letteralmente fatto impazzire i loro fan. Il post, infatti, in pochissimo tempo è stato invaso di like e commenti. Leggi anche ... Leggi su urbanpost

fragammella : e soprattutto sta bene con tutto, un po’ come le corna di Giulia De Lellis - Moonliesx : RT @_nevertogether_: Io non seguo Damante e Giulia De Lellis, ma il primo che dice continuamente alla seconda ‘sei migliorata’ ‘guardate ch… - jhullypeereira : Anche voi sentite questa aria di maternità per Giulia De Lellis nel vederla con la nipote e Damante nelle ultime storie? - infoitcultura : Giulia De Lellis, Andrea Damante si allena a fare il papà: «Mi ci vedo». Boom di tweet dai fan dei 'Damellis' - infoitcultura : Giulia De Lellis, com’era e com’è oggi: tutti i suoi look dagli esordi ad ora -