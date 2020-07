Giugliano, maxi debito da 68 milioni. Commissario: “Piano per rientro in 15 anni” (Di martedì 14 luglio 2020) Il Comune di Giugliano chiude il rendiconto di gestione 2019 con un passivo impressionante: meno 68 milioni di euro e sui conti giuglianesi si sono accesi i riflettori della Corte dei Conti. A certificarlo è la relazione firmata dal dirigente Petirro, la segretaria Riccardo e il Commissario Umberto Cimmino. Giugliano, maxi debito da 68 milioni. … L'articolo Giugliano, maxi debito da 68 milioni. Commissario: “Piano per rientro in 15 anni” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano maxi Giugliano, maxi rissa in centro: giovane accoltellato Teleclubitalia.it Truffe sulle polizze auto tra Milano e la Campania: arresti e sequestri per 30 milioni

Due call center e decine di siti web. Gettarsi nel mare magno delle polizze Rca, l'assicurazione da cui ogni automobilista è obbligato a passare, era un gioco semplice, soprattutto da quando la rincor ...

18 arresti. Maxi blitz contro il clan dei Casalesi. TUTTI I NOMI

Casal di Principe – I Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla DDA di Napoli, hanno oggi dato esecuzione – nelle province di Caserta, Na ...

Due call center e decine di siti web. Gettarsi nel mare magno delle polizze Rca, l'assicurazione da cui ogni automobilista è obbligato a passare, era un gioco semplice, soprattutto da quando la rincor ...Casal di Principe – I Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla DDA di Napoli, hanno oggi dato esecuzione – nelle province di Caserta, Na ...