Giudice sportivo, un turno di squalifica per Godin: salta la Spal (Di martedì 14 luglio 2020) Godin fermato dal Giudice sportivo per una giornata Al termine della trentaduesima giornata della Serie A, il Giudice sportivo ha fermato per un turno Diego Godin. Il difensore nerazzurro, ammonito nella sfida vinta contro il Torino, era in diffida e dunque salterà il prossimo turno. Prossimo turno che vedrà i nerazzurri affrontare in trasferta la Spal nel match della trentatreesima giornata. 2019-09-15-07-46-15 2839571L'articolo Giudice sportivo, un turno di squalifica per Godin: salta la Spal proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine

DiMarzio : #GiudiceSportivo, gli squalificati per la 33ª giornata: c’è anche #Godin - FcInterNewsit : Giudice sportivo: Godin squalificato, prima sanzione per Biraghi e Sanchez - cjmimun : Calcio: giudice sportivo, un turno a Godin - Fantacalcio : Giudice Sportivo: gli squalificati per la 33ª giornata di Serie A - spaziocalcio : #SerieA, sono appena tre gli squalificati dopo la trentaduesima giornata -