Giudice sportivo: un turno di squalifica a Godin (Di martedì 14 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 14 LUG - Il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato per una giornata Diego Godin dell'Inter. Nel posticipo di ieri contro il Torino, il difensore uruguayano, che era in ... Leggi su corrieredellosport

cjmimun : Calcio: giudice sportivo, un turno a Godin - Fantacalcio : Giudice Sportivo: gli squalificati per la 33ª giornata di Serie A - spaziocalcio : #SerieA, sono appena tre gli squalificati dopo la trentaduesima giornata - CORNERNEWS24 : #Calcio - Giudice sportivo: un turno di squalifica a Godin Uruguayano Inter era in diffida, ammonito ieri contro il Toro - sportli26181512 : Giudice sportivo: Godin squalificato per una giornata: Giudice sportivo: Godin squalificato per una giornata Il cen… -