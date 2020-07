"Giovedì potrei annunciare qualcosa", le ipotesi del CdS sulle parole di ADL (Di martedì 14 luglio 2020) Nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro di Castel di Sangro, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha dichiarato a sorpresa: "Giovedì potrei annunciare qualcosa". Leggi su tuttonapoli

claudioruss : Osita #Okolo, membro dell'entourage di Victor #Osimhen, nonché cognato del calciatore: 'Ultimatum di 10 giorni? No… - titty_napoli : RT @claudioruss: Osita #Okolo, membro dell'entourage di Victor #Osimhen, nonché cognato del calciatore: 'Ultimatum di 10 giorni? No no, suc… - zazoomnews : LEquipe - Osimhen dice sì al Napoli si chiude entro giovedì! Col Lille affare da oltre 100mln anche p… - EmanueleFire : RT @claudioruss: Osita #Okolo, membro dell'entourage di Victor #Osimhen, nonché cognato del calciatore: 'Ultimatum di 10 giorni? No no, suc… - TSTARANTO : Giovedì sera allo Yachting primo appuntamento de “L’Angolo della Conversazione” -

Ultime Notizie dalla rete : Giovedì potrei Meteo ITALIA; nuovo break temporalesco tra mercoledì e giovedì, possibili VIOLENTI TEMPORALI, ecco dove 3bmeteo Palinsesti Canale 5, autunno 2020 prime time: si parte con l’intrattenimento 6 sere su 7

Nessuna presentazione prevista da parte di Mediaset, ma palinsesti decisi e definiti per la stagione TV 2020/2021. Canale 5 svela così le sue carte in vista del prossimo autunno, nel quale la prima ...

Nuits de Culture, dal 15 luglio i monumenti valdostani si visitano “al chiaro di luna”

Aosta - Saranno il Teatro Romano di Aosta ed i principali castelli regionali i protagonisti della serie di visite guidate serali che partiranno il 15 luglio, dalle 21 alle 23, alla scoperta degli aspe ...

Nessuna presentazione prevista da parte di Mediaset, ma palinsesti decisi e definiti per la stagione TV 2020/2021. Canale 5 svela così le sue carte in vista del prossimo autunno, nel quale la prima ...Aosta - Saranno il Teatro Romano di Aosta ed i principali castelli regionali i protagonisti della serie di visite guidate serali che partiranno il 15 luglio, dalle 21 alle 23, alla scoperta degli aspe ...