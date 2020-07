Gina Lollobrigida vittima di una "manipolazione" assicura suo figlio Milko Skofic (Di martedì 14 luglio 2020) Milko Skofic racconta come sono spariti i beni della madre Gina Lollobrigida, caduta nelle mani di persone con pochi scrupoli che l'avrebbero manipolata. Gina Lollobrigida secondo il figlio Milko Skofic è vittima di una manipolazione. Milko, che dal 2014 ha intrapreso le vie legali contro la madre, si rimprovera di non aver saputo cogliere i segnali: 'avrei dovuto agire prima', ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. "Mia madre mi manca" dice Milko Skofic parlando di Gina Lollobrigida. L'attrice recentemente si è vista svuotata la casa dopo che il giudice ha autorizzato l'amministratore di ... Leggi su movieplayer

