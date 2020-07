Giletti sulle minacce del boss mafioso Graviano: «L’ho appreso oggi dai giornali, è grave» (Di martedì 14 luglio 2020) Massimo Giletti è stato minacciato insieme al magistrato Di Matteo da Filippo Graviano, boss palermitano della Mafia, in occasione di una puntata di Non è l’arena dello scorso maggio. La minaccia è stata fatta dal boss affinché gli agenti del Gom (reparto mobile della polizia penitenziaria) sentissero con precisione le parole: «Quell’uomo… di Giletti e quel… Di Matteo stanno scassando la minchia». Non sono parole velate quelle del boss incriminato per le stragi di Roma, Milano e Firenze del ’92 e del ’93. Eppure il diretto interessato le apprende solo ora. LEGGI ANCHE >>> Le minacce dei boss di ... Leggi su giornalettismo

