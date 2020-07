Gazzetta sulla svolta Osimhen: "È a Olbia col presidente del Lille e Giuntoli, si attende il sì definitivo" (Di martedì 14 luglio 2020) Novità interessanti sul futuro di Victor Osimhen rivelate dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Ieri il ventunenne attaccante era dato in partenza per Olbia. Leggi su tuttonapoli

uzapelloni : C’era una volta una @Gazzetta_it che quando se ne andava un genio come Lucio #Dalla faceva una prima pagina come qu… - AvvCanu : In Gazzetta il comunicato del Ministero della Giustizia sulla mancata conversione del d.l. 29/2020 - ViboraBorracha : RT @pisto_gol: @Marazola1 A quelli che vanno in tv, e a quelli che vorrebbero andarci, spiegano che il regolamento è quello e a quello biso… - pupillo74 : Eppure quel pippone di lautaro ha comunque fatto più goal del fenomeno dybala...nonostante non segnasse da 5 mesi!!… - SchiaviAlex : Obbligo ? ma da quando ? non l’ho mai letto sulla gazzetta ufficiale ,,, pertanto ... MAI USATE ?? mi spiace davver… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta sulla Spadafora ai presidenti di federazione: “Dodici anni non vi bastano? C’è gente lì dai tempi della lira...” La Gazzetta dello Sport Emilia Romagna «Strage case di riposo, commissione d’inchiesta per fare luce sui decessi»

l’incontro Una commissione d’inchiesta in Regione per fare luce su quanto avvenuto nelle case di riposo dell’Emilia Romagna durante la fase più acuta del Coronavirus. A chiederla, dopo l’incontro di v ...

LEGA A, Non oscura le partite ma vuole pagamento

À Arrivano novità importanti per quanto riguarda lo stato fisico di Franck Ribery. Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in ...

l’incontro Una commissione d’inchiesta in Regione per fare luce su quanto avvenuto nelle case di riposo dell’Emilia Romagna durante la fase più acuta del Coronavirus. A chiederla, dopo l’incontro di v ...À Arrivano novità importanti per quanto riguarda lo stato fisico di Franck Ribery. Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in ...