Gastaldello: “Brescia e Bergamo sono accomunate da una tragedia. Dobbiamo vincere per i tifosi” (Di martedì 14 luglio 2020) Intervenuto nel pre partita di Atalanta-Brescia, Daniele Gastaldello ha presentato così la gara contro i nerazzurri ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del difensore delle rondinelle: “Sappiamo la forza dell’Atalanta, non Dobbiamo partire già sconfitti e dare il massimo. Brescia e Bergamo sono accomunate da una tragedia, stasera vogliamo regalare una soddisfazione per la nostra gente. Dobbiamo dimostrarlo con impegno e spirito di sacrificio. Balotelli? Si sta allenando con noi, poi le scelte tecniche spettano all’allenatore. In questo momento sarebbe sbagliato addossare tutte le colpe a Mario, la situazione di classifica è da dividere tra tutti noi. Ma quello che è accaduto dopo tra Balotelli e la società non ... Leggi su alfredopedulla

