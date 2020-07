Garanzia Campania Bond, da Condor a Graded: 10 Pmi del territorio finanziano programmi di sviluppo innovativi (Di martedì 14 luglio 2020) Al via oggi la seconda emissione di MiniBond per 23,75 milioni di euro, realizzata da dieci PMI campane per finanziare i rispettivi programmi di sviluppo e crescita nel territorio regionale, attraverso Garanzia Campania Bond, lo strumento di finanza innovativa promosso dalla Regione Campania tramite la società in house sviluppo Campania. Il programma, che prevede l’emissione di titoli obbligazionari per complessivi 148 milioni di euro, è stato avviato lo scorso 9 aprile con la prima emissione di MiniBond per 21,5 milioni di euro da parte di otto PMI campane. Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale hanno agito in qualità di anchor investor dell’operazione, ... Leggi su ildenaro

